OM : Accord avec Rongier, Nantes fait un effort !

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Avec un point en deux matchs, l’Olympique de Marseille a bien compris que son effectif actuel était clairement juste pour faire bonne figure en Ligue 1.

Un attaquant supplémentaire ou enfin un arrière gauche ? Pour le moment, l’OM se concentre sur la venue d’un milieu de terrain. Valentin Rongier plait beaucoup à André Villas-Boas, qui le voit bien mettre enfin un peu de rythme et de projection vers l’avant sous le maillot marseillais. Le joueur est clairement partant pour ce nouveau défi, et a selon RMC déjà trouvé un accord pour son futur contrat avec l’OM. Il reste désormais le plus difficile, à savoir boucler l’opération entre les deux clubs.

La donne a là aussi légèrement changé ces dernières heures. Si les dirigeants olympiens restent pour le moment sur leur offre à 13 ME, le FC Nantes n’en demande plus 25 ME. Le prix aurait baissé pour atteindre 20 ME. Cela laisse toutefois encore un écart non négligeable à combler pour l’OM s’il veut vraiment s’offrir Valentin Rongier, qui est lui déjà prêt à faire le grand saut. La radio sportive annonce que les dirigeants provençaux ont désormais deux solutions en tête : soit effectuer une proposition ferme à hauteur de 15 ME, soit travailler sur un prêt avec option d’achat, version qui plairait forcément beaucoup moins aux Canaris.