OM : Aboubakar confirme son refus de signer à l'OM, il se justifie !

Vincent Aboubakar a été tout proche de rejoindre l'Olympique de Marseille au dernier mercato, Jacques-Henri Eyraud ayant implicitement reconnu samedi que c'est en négociant trop longtemps pour le faire venir qu'il avait finalement été contraint de recruter Kostas Mitroglou dans les derniers instants du marché du transfert. Ce lundi, sur le site de France-Football, l'attaquant international camerounais du FC Porto admet qu'il a été proche de signer à l'OM, mais il a finalement renoncé car il ne voulait pas repartir de zéro dans sa carrière.

« J'ai commencé la préparation avec le FC Porto, et cela se passait pour le mieux avec des automatismes entre mes coéquipiers et moi. J'ai été sur une bonne lancée, donc j'ai choisi de rester. L'OM est aussi une grande équipe, et aujourd'hui c'est elle repart sur un projet dont on ne sait pas vraiment s'il est sûr. Venir à l'OM, c'était démarrer sur un nouveau cycle, partir presque de zéro avec tous les risques que ça comporte. J'estime que c'est soit l'équipe qui s'adapte à vous ou le contraire, alors qu'à Porto, j'ai senti que les automatismes étaient déjà bien présents. Si cela fonctionne mal en France, vous savez très bien comment ça va réagir. Ils ont pris Mitroglou , et regardez comment cela se passe. Ce n'est pas du tout facile. Il est arrivé dans une équipe où les joueurs avaient déjà fait la préparation ensemble. C'est pour cela que j'ai préféré prendre du recul et rester à Porto, confie Vincent Aboubakar, qui affirme s’être entretenu avec l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, a qui il a annoncé sa décision de ne pas signer à l’Olympique de Marseille. Oui, j'ai eu Rudi Garcia au téléphone, on s'est envoyé plusieurs messages. Je lui ai dit : "Coach, il faut vraiment m'excuser de ne pas venir." Il a compris. C'est un coach intelligent avec un état d'esprit très ouvert. Il essaye de se mettre à la place du footballeur. C'est quelqu'un de très bien. »