OM : Abdallah Mohamed Abdallah passe pro à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Dans un communiqué, l’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi la signature du premier contrat professionnel d’Abdallah Mohamed Abdallah, jeune défenseur de 20 ans.

« La liste des joueurs issus du centre de formation signant avec le groupe professionnel s’allonge. Après Alexandre Phliponeau, Ahmadou Dia, Marley Aké et Florian Chabrolle (prolongation), c’est Abdallah Mohamed Abdallah qui s’est engagé mercredi à la mi-journée avec l’OM. Arrivé au club durant l’été 2012, ce jeune arrière droit né le 11 avril 1999 à Moroni aux Comores a gravi un à un les échelons de la formation olympienne. Il s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel depuis plusieurs mois. Il a même participé à six matchs de préparation (un en 2017 et cinq en 2018). Son oncle, l’ancien défenseur olympien de 2012 à 2014, Kassim Abdallah était présent pour la signature du contrat au centre Robert Louis-Dreyfus », précise l’Olympique de Marseille.