OM : A quoi sert Zubizarreta ? On s’interroge en coulisse

Depuis sa nomination à l’Olympique de Marseille en 2016, Andoni Zubizarreta n’a jamais fait l’unanimité. Trois ans après son arrivée, les critiques n’ont pas disparu.

Malgré l’énorme investissement du propriétaire Frank McCourt ces dernières années, l’Olympique de Marseille n’est pas plus avancé. Certains diraient même que le club phocéen a reculé puisque sa nouvelle politique, désormais axée sur les jeunes, semble moins ambitieuse. Il faut dire que le pensionnaire du Vélodrome a commis des erreurs sur le marché des transferts. Ce qui explique les critiques récurrentes contre le directeur sportif Andoni Zubizarreta.

En tant qu’ancien dirigeant du FC Barcelone, l’Espagnol est sûrement arrivé avec des compétences et un gros répertoire. Mais pour le moment, l’ex-gardien de but est surtout décrit comme un homme discret. « Les échanges ne sont jamais houleux, a témoigné un agent dans La Provence. Mais il ne faut pas être pressé ! Je ne comprends pas pourquoi il met autant de temps à régler certains dossiers. » Et encore, certains commentaires sont plus agressifs. A l’image de Marcel Dib, d’autres observateurs se demandent à quoi sert Zubizarreta à Marseille.

Que fait vraiment Zubizarreta ?

« Je ne sais pas ce qu'il fait exactement, je ne connais pas son vrai rôle, a commenté l’ancien Olympien. C'est un poste difficile, avec de la pression. Avec Garcia, il me semble qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ça va mieux avec André Villas-Boas, ils peuvent former un bon duo. Le plus important, c'est qu'ils travaillent ensemble. Une équipe dirigeante forte doit avoir les mêmes idées et tirer dans le même sens. C'est ensemble que l'on construit quelque chose de grand. » Il n’empêche que « Zubi » est annoncé sur la sellette depuis quelques semaines.