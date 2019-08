OM : A peine viré, Adil Rami déchaîne le mercato français !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, TFC.

Visé par une procédure disciplinaire, Adil Rami n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. En effet, l’aventure entre le champion du monde 2018 et le club phocéen est définitivement terminée et devrait se régler devant les tribunaux. Désormais, le défenseur de 33 ans, qui s’entretient avec un coach individuel depuis le début de l’été, est libre comme l’air. Et sans surprise, son nom commence déjà à circuler chez certains clubs de Ligue 1 et notamment à Toulouse, qui recherche activement un défenseur central au gabarit imposant.

En conférence de presse en ce début de semaine, le président délégué Jean-François Soucasse n’a d’ailleurs pas écarté cette possibilité. « Trois ou quatre personnes m'ont parlé d'Adil Rami ce matin ! Il doit avoir des agents infiltrés ! On cherche le joueur adéquat en défense centrale puisque Rogel va se faire opérer. Oui on cherche à se renforcer sans donner de détails sur le profil » a lâché le dirigeant toulousain. Si sportivement, Adil Rami correspond à ce que recherche Toulouse, la donne pourrait néanmoins être plus délicate financièrement puisque pour rappel, Adil Rami émargeait à plus de 300.000 euros par mois à Marseille.