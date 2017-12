OM : A Montpellier, Sanson promet de ne pas imiter Fekir

Dans : OM, OL, MHSC, Ligue 1.

Passé par Montpellier entre 2013 et l'hiver 2017, Morgan Sanson retrouvera la Mosson dimanche soir, à l’occasion de la 16e journée de championnat.

En tant qu’ancien Héraultais, le milieu de l’Olympique de Marseille attendait ce moment avec impatience. « J’aborde ce retour avec une immense joie, a confié le Marseillais au Midi Libre. J'avais coché la date dès la sortie du calendrier et plus les mois avançaient, plus je ressentais de l'excitation. Là, on y est presque, c'est génial. J'espère que le public me réservera un bon accueil. » De nouveau performant après un petit passage à vide, Sanson a de grandes chances de débuter la partie et de faire mal au MHSC.

Le milieu polyvalent a déjà inscrit 5 buts en L1 cette saison, et pourrait bien récidiver face à son ancien club. Mais c’est promis, en cas de but, Sanson n’en fera pas des tonnes comme le Lyonnais Nabil Fekir à Saint-Etienne. « Imiter Nabil Fekir ? (Il se marre). Surtout pas ! Je ne vais pas faire des cabrioles partout dans le stade, a-t-il certifié. Bien au contraire ! » D’autant que le joueur formé au Mans a toujours « un pincement au coeur » en pensant à son ex-président Louis Nicollin.