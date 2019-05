OM : A Marseille, ambiance déprime totale avant la venue de l'OL

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Mathématiquement, tout est toujours possible pour Marseille dans sa course à une place européenne, même s’il faudrait un miracle pour aller chercher Lyon.

Mais la tendance n’est pas favorable après le revers à domicile face à Nantes de dimanche dernier (1-2). Pour tenter de doubler Montpellier et Saint-Etienne, il faudra aller chercher les points sur le terrain de Strasbourg ce vendredi, et ensuite taper Lyon au Vélodrome, ce qui n’a jamais été évident pour les Phocéens. A l’heure où le projet pique du nez, l’optimisme n’est en tout cas pas de mise, comme le rappelle La Provence ce jeudi. Pour le journal régional, c’est la soupe à la grimace et la seule perspective de jouer Lyon dans dix jours semble plus déprimer que motiver.

« Mais même si l’espoir est mince, il est du devoir de joueurs professionnels de finir honorablement une saison où certains ont parfois étalé leurs limites, d’autres sont passés de l’autre côté de la colline, comme disent les Anglais des retraités d’un futur proche. Et puis d’autres ont affiché une absence de combativité, de réactivité préjudiciable. Alors, au-delà d’une qualification extrêmement illusoire, il y a le rendez-vous du 12 mai face à Lyon. Il comptera peut-être pour du beurre, mais autant ne pas rendre ce beurre plus rance qu’il ne l’est actuellement, en enlevant tout intérêt à ce match et surtout en le lâchant. Si quelques-uns veulent faire croire que rien n’est fini, à eux de prouver qu’ils ne mentent pas toujours », a souligné le quotidien local, pas loin de tomber en dépression en voyant le classement, et surtout le niveau de l’OM cette saison.