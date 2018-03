OM : A la rue contre Paris, il va le payer très cher

Dans : OM, Mercato, PSG.

Rudi Garcia n’a pas vraiment de quoi tirer des enseignements positifs de la double défaite 3-0 face au PSG.

En revanche, l’entraineur marseillais semble avoir ciblé quelques grosses défaillances, avec une victime de choix. Arrivé cet été en prêt en provenance de Valence pour faire la paire avec Adil Rami, Aymen Abdennour a rapidement vu Rolando lui être préféré. Le Tunisien avait une belle chance de se montrer ce mercredi face au PSG, mais il a pris l’eau et a souvent été en retard, tout en apparaissant clairement assez loin de sa meilleure forme physique. Selon Andrés Onrubia, journaliste pour le média espagnol Sphera Sports, les performances décevantes de l’ancien monégasque ont provoqué une décision radicale de la part des dirigeants marseillais.

Ceux-ci ne comptent désormais plus prolonger son prêt, qui était valable pour un an avec une possible prolongation dans le courant de la saison en fonction du nombre de matchs disputés. L’activation de cette option n’est plus du tout à l’étude, et Abdennour devrait donc rejoindre le FC Valence, qui ne compte plus vraiment sur lui à l’avenir. Le club espagnol mise en tout cas beaucoup sur la Coupe du monde, où Abdennour pourrait se montrer sous un meilleur visage et être ainsi plus facilement vendu par la suite. Mais pour le moment, avec sa place de troisième défenseur central à l'OM, le Tunisien pourrait aussi perdre gros vis à vis des Aigles de Carthage avec son temps de jeu en chute libre et ses performances en-deçà des attentes.