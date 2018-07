OM : A devenir fou, Nice change d'avis pour Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Le feuilleton Mario Balotelli s’éternise. Et forcément, comme dans tous les dossiers de ce genre, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Alors que les négociations ont débuté depuis plus d’un mois, il y a de quoi se demander si ce dossier va aboutir, un jour. Et surtout, à qui la faute ? Alors que beaucoup pensent que c’est Mino Raiola qui bloque ce transfert, Tutto Mercato Web a des informations totalement différentes. En effet, le média transalpin affirme que c’est l’OGC Nice qui réclame désormais plus de 10ME pour le buteur de 27 ans.

En effet, Jean-Pierre Rivère aurait revu ses prétentions à la hausse au cours des derniers jours, raison pour laquelle aucun accord n’a été trouvé. Néanmoins, il est évident que l’Olympique de Marseille ne laissera pas tomber selon le média, qui affirme que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta font le maximum pour tenter de trouver une solution. Et c’est précisément à ce moment précis que Rémy Cabella, sur la liste des transferts du côté de l’OM et qui intéresse fortement l’OGC Nice, pourrait débloquer la situation… Par ailleurs, France Football et La Provence s'accordent sur une chose : le buteur italien veut impérativement rejoindre l'Olympique de Marseille.