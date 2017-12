OM : 4e malgré le bug Payet, Riolo n'en revient pas

Dans : OM, Ligue 1.

Longtemps dominateur, l’Olympique de Marseille s’est finalement incliné sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon dimanche soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Une défaite qui fait mal aux hommes de Rudi Garcia sur le plan comptable, qui décrochent à trois points de Monaco et de Lyon. Mais selon Daniel Riolo, « l’OM est à sa place » au pied du podium. Et ce n’est absolument pas en critiquant que le polémiste de RMC dit ça, bien au contraire.

« Il faut être lucide sur l’OM de cette année. Le classement actuel est logique et Marseille est à sa place. Les supporters peuvent être frustrés par le 2-2 contre le PSG ou par cette défaite à Lyon mais à l’inverse, il ne faut pas oublier où l’OM en était en août-septembre. On ne pensait pas que l’OM serait toujours là pour jouer le podium. Objectivement, il y a moins de qualité d’ensemble à Marseille qu’à Lyon. Le plus gros transfert (Payet) est globalement décevant depuis le début de la saison donc les hommes de Rudi Garcia ne s’en sortent pas mal depuis le début de la saison. Au final, la défense Rolando-Rami n’est pas si mauvaise que ça. Les latéraux sont bons… A l’arrivée, même si l’effectif a quelques carences, le collectif réussi à couvrir cela et à te propulser 4e à 3 points du podium » a-t-il confié, agréablement surpris par la première moitié de saison de l’OM. Reste désormais à savoir si Marseille parviendra à maintenir ce rythme lors d’une seconde partie de saison qui verra le club phocéen poursuivre sa campagne européenne avec notamment une double confrontation face à Braga en 16es de finale de Ligue Europa.