OM : 40 ME pour ce buteur, Marseille passe son tour

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ce week-end, le journal L’Equipe révélait une information surprenante en affirmant que l’Olympique de Marseille était venu aux renseignements auprès de Mayence pour un éventuel transfert de Jean-Philippe Mateta. L’international espoirs français, auteur de 14 buts en Bundesliga cette saison, figure également dans la short-list de l’AS Monaco. Mais à en croire les informations obtenues par Le 10 Sport, Marseille n’est jamais réellement venu aux renseignements pour celui que Mayence estime à environ 40 ME sur le marché des transferts après sa belle saison.

En effet, l’entourage du joueur de Jean-Philippe Mateta affirme ne jamais avoir été en contact avec la direction de l’Olympique de Marseille. C’est donc uniquement en interne que le nom de l’ancien Lyonnais a sans doute circulé. Mais le club phocéen, qui recherche un jeune joueur à fort potentiel et un second plus confirmé en attaque, a finalement jeté son dévolu sur Silas Wamangituka, le puissant attaquant de 19 ans évoluant au Paris FC. Un joueur estimé à 5 ME par le club de Ligue 2. Un montant bien moins effrayant que les 40 ME réclamés par Mayence pour Jean-Philippe Mateta…