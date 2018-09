OM : 4 matchs de L1, et Rothen enterre Strootman

Dans : OM, Ligue 1.

Gros coup de l’été à Marseille, Kevin Strootman connaît un début d’aventure mitigé. Très intéressant à Monaco et contre Guingamp, le milieu de terrain a clairement pioché contre Lyon et Strasbourg, perdant même des ballons inhabituels. Pour un joueur confirmé qui évoluait à l’AS Roma, cela fait un peu tache mais à l’OM, personne ne s’alarme devant ces performances en dents de scie. Ce n’est pas le cas de Jérôme Rothen, qui a déjà un avis très tranché sur la question, et estime que le Néerlandais n’est pas vraiment un joueur capable d’aider l’OM à franchir un palier. Dur.

« On t'a vendu des joueurs, Strootman, etc... Strootman, ça reste un bon joueur, mais ce n'est pas le leader qui va te permettre de passer encore un cap cette année. Il devait être celui qui stabilise le milieu, pour l’instant je ne le vois pas », a livré l’ancien joueur du PSG sur RMC, persuadé que ce n’est pas totalement un hasard si l’AS Roma a accepté de lâcher Strootman sans trop rechigner cet été.