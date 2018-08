OM : 30 ME pour Zambo-Anguissa, Marseille dit yes à Fulham

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Toujours très attiré par le championnat de France, Fulham entend bien réussir son retour en Premier League grâce à quelques bons coups de l’autre côté de la Manche.

Après Seri et Le Marchand, sans compter Mitrovic, Fabri et Mawson, le club londonien a déjà déboursé près de 80 ME. Et la barre des 100 ME, chose jamais vue pour un promu, pourrait être atteinte avec cette dernière arrivée. En effet, le Daily Mail annonce que Franck Zambo-Anguissa est passé rapidement à Londres en début de semaine pour régler les détails personnels de son arrivée en cas d’accord entre les deux clubs. Une information ensuite confirmée par RMC, pour qui tout est presque bouclé dans ce dossier.

Et les Cottagers ont tout fait pour convaincre l'OM, puisque le transfert pourrait se monter jusqu'à 30 ME. Le joueur, toujours sur Marseille, passera sa visite médicale dans le sud de la France cet après-midi, et s'est déjà mis d'accord avec Fulham pour un contrat de cinq ans. Il ne reste plus que le dernier feu vert entre les deux clubs pour finaliser cette opération vertigineuse.

Un départ du Camerounais va forcément provoquer une arrivée dans ce secteur de jeu, car même s’il n’était pas un titulaire indiscutable, sa polyvalence et sa puissance ont souvent fait du bien à l’OM dans l’enchainement des matchs.