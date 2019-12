OM : 30 ME pour Sanson, ça rigole moins maintenant

Dans : OM.

Souvent touché par des problèmes physiques au début de sa carrière, Morgan Sanson traverse probablement sa meilleure période.

Le milieu de terrain est partout sur le terrain, tout en conservant une certaine justesse dans le jeu. Résultat, l’ancien de Montpellier a marqué contre Angers, lui qui est désormais un titulaire incontournable aux yeux d’André Villas-Boas. Voilà qui ne doit pas faire regretter leur décision aux dirigeants de l’OM. En quête des liquidités, ils avaient en effet envisagé de se séparer de Sanson l’été dernier, à condition d’avoir une offre à hauteur de 30 ME. Malgré quelques touches en Angleterre, rien n’avait approché ce montant, et le club phocéen avait refusé de descendre son curseur.

La donne pourrait être différente l’été prochain en cas de saison pleine de la part de l’ancien international espoir tricolore. En effet, le souhait du joueur est de réfléchir à son avenir en 2020, notamment pour se diriger vers un championnat anglais qui semble taillé pour cet élément « box to box ». Selon L’Equipe, c’est en tout cas la position de Morgan Sanson, qui possèdera encore deux ans de contrat, et pourra donc faire l’objet d’une très belle vente, surtout si la fameuse offre à 30 ME venait à tomber. Il y a quelques jours, la presse anglaise évoquait l’intérêt d’Everton pour le milieu français, qui se verrait bien prendre place dans une équipe confirmée de Premier League.