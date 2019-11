OM : 200ME pour rien, Pierre Ménès sidéré par McCourt

Dans : OM.

Frank McCourt a racheté l'Olympique de Marseille en 2016, mais le milliardaire n'a pas les résultats attendus, que ce soit sur le plan sportif ou sur celui financier. Et Pierre Ménès a bien du mal à comprendre.

Frank McCourt est un businessman avéré, et chaque fois qu’il décide d’investir dans un projet ce n’est pas uniquement pour la beauté du geste. Mais quand on regarde la situation de l’Olympique de Marseille, on peut légitimement se demander ce que le milliardaire américain a fait de ses trois premières années aux commandes de l’OM. Et Pierre Ménès avoue lui aussi avoir du mal à comprendre comment Frank McCourt a pu ainsi se rater dans cette histoire, même si cela ne préjuge en rien de l’avenir.

« Le problème de Frank McCourt, c’est que ça fait 3 ans qu’il est là et je me demande toujours et encore ce qu’il est venu faire à Marseille. Alors des gens me diront qu’il a un gros projet immobilier et que l’OM il s’en fout. Peut-être bien, on verra, c’est l’avenir qui nous le dira. En tout cas il a tenu ses engagements concernant les investissements dans le club. Il a dit qu’il mettrait 200ME et il les a mis. Le problème c’est qu’il les a mis au détriment du fair-play financier et qu’aujourd’hui l’OM est coincé. Je ne crois pas qu’il ait envie de remettre beaucoup d’argent et le problème c’est d’avoir dépensé autant d’argent aussi mal », constate un Pierre Ménès un peu interloqué qu’autant d’argent soit parti en fumé ou presque du côté de l’Olympique de Marseille. Seul un ticket pour la Ligue des champions en fin de saison pourra relancer le projet McCourt.