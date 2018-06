OM : 20 ME pour cette pépite, Marseille laisse Dortmund passer devant

Dans : OM, Mercato.

Confronté à des blessures en deuxième partie de saison, Rudi Garcia, qui n'a pas souhaité recruter cet hiver, a été contraint de bricoler sa défense.

Ainsi, le latéral droit Hiroki Sakai et le milieu Luiz Gustavo se sont parfois retrouvés en charnière centrale. Il n’était donc pas difficile de deviner que l’Olympique de Marseille allait renforcer ce secteur pendant le mercato estival. Dès le début du printemps, le directeur sportif Andoni Zubizarreta s’était renseigné sur le profil d’Abdou Diallo (22 ans).

Et pour cause, l’ancien Monégasque suit une belle trajectoire à Mayence, où ses performances ne passent pas inaperçues. Comme le club phocéen, Naples et Arsenal ont également observé le défenseur central capable d’évoluer au poste de latéral gauche. Mais c’est bien le Borussia Dortmund qui domine sur ce dossier. Selon L’Equipe, la formation entraînée par Lucien Favre a quasiment trouvé un accord avec Diallo.

Diallo, c’est plus de 20 M€

Il faudra ensuite s’entendre avec Mayence, qui ferme la porte tout en cherchant un remplaçant… C’est pourquoi le quotidien sportif affirme que le transfert devrait se conclure pour une somme supérieure à 20 M€. D’ailleurs, les dirigeants de Dortmund seraient confiants. Pas de regret pour l’OM qui n’est visiblement pas passé à l’action concernant le capitaine de l’équipe de France Espoirs.