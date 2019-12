OM : 12 ME pour un buteur, Eyraud va patienter 6 mois

Dans : OM.

En début de semaine, L’Equipe dévoilait dans ses colonnes l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Boulaye Dia, auteur de cinq buts depuis le début de la saison au Stade de Reims.

Puissant mais également très rapide, le profil de l’attaquant de 23 ans plaît particulièrement à Andoni Zubizarreta. Néanmoins, le directeur sportif espagnol de l’OM n’a pas encore entrepris de démarches concrètes à l’égard de l’entourage du joueur pour le recruter. Contacté par Le 10 Sport, Frédéric Guerra a refusé de confirmer l’existence d’une prise de contact de Marseille pour Boulaye Dia. « A ce jour, il n’existe aucun contact avec l’OM au sujet de Boulaye Dia » a indiqué l’agent du buteur de Reims.

De plus, le média précise qu’une offensive marseillaise pour Boulaye Dia apparaît totalement improbable au mois de janvier. En revanche, il est fort possible que l’Olympique de Marseille tente sa chance l’été prochain, encore plus en cas de départ de Valère Germain, lequel pèse lourd dans la grille salariale de l’Olympique de Marseille avec ses 300.000 euros par mois. Par ailleurs, un transfert de Boulaye Dia serait estimé à environ 12 ME par le Stade de Reims, qui ne se précipitera néanmoins pas pour vendre son joueur à la première offre. Car de toute évidence, la Premier League risque également de s’intéresser au joueur, qui bouclera en juin sa deuxième saison complète au plus haut niveau. Il faudra donc encore patienter pour savoir ce que fera le jeune attaquant.