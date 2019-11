OM : 0 euro au mercato, Mendy résume Marseille

Dans : OM.

On l'avait annoncé proche de l'Olympique de Marseille au dernier mercato, mais finalement Edouard Mendy a signé à Rennes. Le gardien de but a confié pourquoi le choix avait été facile pour lui.

Transféré lors du récent marché des transferts du Stade de Reims au Stade Rennais, Edouard Mendy avait fait saliver les supporters de l’OM, lesquels voyaient bien le jeune portier international sénégalais remplacer Steve Mandanda. A l’époque, il y avait des doutes sur la forme de ce dernier, et on ne savait pas encore que le gardien de but tricolore faisait de gros efforts pour retrouver son meilleur niveau. Mais quoi qu’il en soit, si nom de Mendy a circulé du côté de Marseille, ce dernier avoue qu’aucune offre sérieuse n’était finalement arrivée de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizaretta.

Se confiant sur le site sénégalais WimSport.com, le gardien de but du Stade Rennais refait la genèse de son transfert vers le club breton. « Pourquoi j’ai choisi de signer à Rennes et pas à l’OM ? Tout simplement parce que le Stade Rennais me suivait depuis longtemps. J’ai eu des échos. En plus, je suis proche de Mbaye Niang et Abdoulaye Diallo. J’ai donc parlé avec eux et ils ne m’ont dit que du bien de cette équipe. Le fait de jouer l’Europa League a pesé aussi dans ma décision. Après, tout s’est fait naturellement. Le projet rennais était celui qui m’intéressait le plus. En outre, Marseille n’avait pas l’enveloppe nécessaire pour recruter un gardien. De toute façon, mon choix était déjà fait, et j’avoue que je ne le regrette pas », a confié Edouard Mendy, qui du haut de ses 27 ans a connu des débuts difficile à Rennes puisqu’il s’est sérieusement blessé au genou droit début octobre contre la Lazio.