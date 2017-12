OL- OM : Didier Roustan n'a pas été emballé par Marseille

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Malgré la victoire de l'Olympique Lyonnais dimanche soir face à l'OM, nombreux sont ceux qui pensent que l'Olympique de Marseille a gagné aux points, faut de s'être imposé sur le terrain. Evoquant ce match des Phocéens sur la chaîne L'Equipe, Didier Roustan a lui été nettement moins enthousiaste estimant que la formation de Rudi Garcia s'était un peu liquéfiée.

« Marseille a une grosse part de responsabilité dans cette victoire de Lyon, même si on pourra toujours dire qu’ils ont fait le jeu, qu’ils ont eu des occasions...Déjà, la triple parade de Joël Bats-Lopes elle n’est qu’à la 82e minute, le poteau dont on parle aussi c’est vraiment le poteau sortant par excellence, il n’est pas franc du collier (sourire) Manifestement du côté de Lyon ils se sont remis en question à la mi-temps, les murs ont un peu tremblé, mais que s’est-il passé du côté de l’OM dans le même temps pour qu’ils reviennent relativement amorphes. Parce que ce but de Mariano, il ne vient pas de nulle part. Il y a eu ce but refusé avant, il y a eu des corners, tu te poses en victime à cause du pied haut d’Aouar et Germain qui reste une plombe au sol alors que l’arbitre a raison de ne pas siffler, Marseille n’y était pas du tout. Après, avec deux buts de retard, j’ai trouvé que l’OM était tendre. Payet n’était là, Thauvin non plus, Germain était perdu.... », a fait remarquer Didier Roustan, histoire de ramener tout le monde les pieds sur terre.