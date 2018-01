OL : Morel rigole de l'attaque de l'OM sur les pénalties

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Profitant des événements de la 19e et dernière journée de l'année 2017, marqué par un penalty accordé à Lyon qui a fait polémique, Jacques-Henri Eyraud avait attaqué bille en tête en expliquant que selon lui l'OL avait clairement un paquet de décisions favorables par rapport à l'OM. Une déclaration qui avait fait bondir Jean-Michel Aulas, lequel a vivement répondu au président de l'Olympique de Marseille.

Ce mercredi, ancien défenseur de l'OM désormais à Lyon, Jérémy Morel répond sur cette histoire de favoritisme arbitral en faveur de l'Olympique Lyonnais. « Si j’ai suivi la polémique lancée par le président de l’OM sur le fait que l’OL est favorisé par l’arbitrage ? On a beaucoup de penalties, mais parfois, on aurait pu en avoir d’autres et on ne les a pas eus. Ce n’est pas parce qu’une équipe en obtient pas mal, qu’on est gentil avec elle. S’il y a péno, il y a péno. Pour moi, c’est une guéguerre qui ne mène à rien, sauf à mettre une pseudo-pression sur l’arbitrage, fait remarquer en passant Jérémy Morel, qui voit là un stratagème du patron de l’OM. Et le défenseur de l’OL d’évoquer la convocation de Mariano Diaz par la commission de discipline. C’est déjà de l’arbitrage vidéo. Alors, on fait quoi ? On s’en sert ou pas ? En tout cas, je suis favorable à sa mise en place, même si ça peut aussi jouer en notre défaveur. Sur l’action de Mariano, à vitesse réelle, et de ma position sur le terrain, je pense qu’il y a penalty même s’il en a peut-être un petit peu rajouté. Mais c’est sûr, les arbitres ont besoin d’aide. »