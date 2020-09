OL : Luis Henrique est dans l'avion vers Marseille !

Dans : OM.

Le dossier Luis Henrique s'est accéléré et l'attaquant brésilien a désormais quitté son pays pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Il arrive jeudi dans la cité phocéenne.

Les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent respirer, la venue de Luis Henrique à l’OM est désormais acquise. En effet, ce mercredi soir Mohamed Bouhafsi annonce que l’attaquant tant désiré par André Villas-Boas a pris l’avion vers la France. Et si Luis Henrique débarquera à Paris jeudi matin, il arrivera quelques heures plus tard à Marseille où Luis Henrique devrait passer sa visite médicale vendredi, puis parapher le contrat préparé par Jacques-Henri Eyraud. Les négociations entre l’Olympique de Marseille et Botafogo se sont accélérées ces dernières heures, et un accord a été finalisé sans que l’on connaisse encore les détails, un tarif dépassant les 10ME ayant été évoqué. Pas réellement connu en Europe, même s'il est précédé d'une flatteuse réputation, l'attaquant de 18 ans va désormais devoir prouver avec l'OM qu'il mérite le buzz déjà provoqué par sa venue.