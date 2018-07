Officiel : Rolando prolonge à l’OM

Dans : OM, Mercato.

Joueur important du dispositif de Rudi Garcia la saison passée, Rolando avait terminé la saison en fin de contrat et sérieusement blessé.

Malgré cela, les deux parties ont poursuivi les discussions et une prolongation de contrat a été signée ce mardi. « Il a été le sauveur de l’OM en marquant le but de la qualification lors de la prolongation à Salzbourg en UEFA Europa League mais quelques semaines plus tard, contre Amiens à l’Orange Vélodrome lors de la dernière journée de Ligue 1 Conforama, il était touché au tendon d’Achille. A 32 ans, cette blessure n’est pas anodine mais l’Olympique de Marseille n’est pas du genre à laisser tomber ses joueurs », a fait savoir le club provençal, qui ne pourra pas compter sur le Cap-Verdien pour encore plusieurs longues semaines. Néanmoins, Rolando, si critiqué à son arrivée, est désormais sous contrat jusqu’en juin 2019, et les supporters marseillais savent désormais qu’ils pourront compter sur un solide défenseur central de plus cette saison.