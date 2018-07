Mercato : Une décision à 15ME qui pousse Balotelli vers l'OM ?

Dans : OM, Mercato, OGCN, Serie A.

L'OGC Nice semble avoir bien compris que tôt ou tard Mario Balotelli va partir et du côté du Gym on veut désormais recruter un attaquant avant de laisser filer l'international italien très probablement à l'Olympique de Marseille. Il est vrai qu'après le départ d'Alassane Pléa, la perte de Super Mario sans être compensée par une signature, serait un coup dur pour Patrick Vieira. Mais ces dernières heures, Nice semble avoir fait un pas de plus vers M'Baye Niang, apparu très en forme lors du Mondial avec le Sénégal.

Alors que ces derniers jours, TuttoSport évoquait déjà l'intérêt du Gym pour le joueur formé à Caen, TMW annonce cette fois que les dirigeants niçois ont envoyé une offre officielle de 15ME à leurs homologues du Torino afin de s'offrir M'Baye Niang. Et selon le média italien, cette belle proposition est en mesure de permettre un accord rapide entre l'OGC Nice et le club de turin pour le transfert de Niang, qui quatre ans et quatre clubs après son départ de Montpellier, où Milan l'avait prêté, pourrait retrouver la Ligue 1. Bien évidemment, si l'attaquant international sénégalais rejoint le club azuréen, alors le départ de Mario Balotelli sera probablement aussitôt finalisé. Un vrai jeu de chaises musicales...