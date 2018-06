Mercato : Balotelli à l'OM, un coup de théâtre signé Patrick Vieira ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Du côté de la presse pro-marseillaise on en est persuadé, Mario Balotelli sera dans les prochains jours un joueur de l'OM, l'ensemble des détails de la signature de l'attaquant italien de Nice étant, à priori, réglé. Mais ce lundi, L'Equipe apporte un éclairage qui pourrait provoquer un gros désenchantement du côté des dirigeants et des supporters de l'Olympique de Marseille. Car comme cadeau de bienvenue, Patrick Vieira est très tenté d'obtenir que Mario Balotelli reste au moins une année de plus à l'OGC Nice.

« Pour marquer son arrivée, l’ancien capitaine d’Arsenal pourrait tenter de retenir Mario Balotelli, courtisé par l'OM dans sa quête d'un grand attaquant et qu’il a côtoyé à l’Inter Milan (2007-2010), puis chez les Citizens (2010-2011). Ainsi, il frapperait un immense coup pour démarrer son mandat à la tête de l'OGC Nice », explique le quotidien sportif. Si effectivement le désormais ancien coach du News York City FC a obtenu de ses dirigeants qu'ils trouvent un accord avec Mino Raiola au sujet de Mario Balotelli nul doute que Patrick Vieira marquerait les esprits. Mais dans ce feuilleton Balotelli, il y a fort à parier qu'il y aura encore des surprises...