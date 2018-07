Mercato : Accord Balotelli-OM, mais Nice casse tout !

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Les clubs français ont désormais repris le chemin de l’entrainement, et l’OM espère toujours faire signer Mario Balotelli dans les prochains jours afin de préparer au mieux la saison qui arrive.

Malgré les coups de théâtre manigancés par Mino Raiola, l’accord salarial tant attendu a été trouvé, annonce Nice Matin. Les deux parties ont convenu de signer un contrat de trois ans avec un salaire de 600.000 euros mensuel, ce qui constitue un record dans l’histoire du club phocéen. Autant dire que sa signature est plus proche que jamais. Mais dans cette histoire, l’Italien possède toujours un an de contrat avec l’OGC Nice, qui n’aime pas du tout la tournure que les choses prennent. En effet, depuis qu’il a prolongé son aventure en juillet 2017, Balotelli avait obtenu un bon de sortie contre un transfert raisonnable de 10 ME en cas de bonne conduite. Cela a été le cas toute la saison, mais son absence à la reprise et l’attitude de ses représentants qui lui déconseillent de revenir à l’entrainement ont agacé les dirigeants niçois.

« L'état-major azuréen, plutôt agacé par le cirque qui dure depuis lundi dernier, n'aurait plus vraiment envie d'être conciliant avec un joueur qui ne respecte pas sa dernière année de contrat à l'OGC Nice, contrairement à d'autres joueurs en instance de départ comme Alassane Plea ou Jean-Michaël Seri », souligne ainsi le quotidien azuréen, pour qui le fameux accord tacite pour un transfert à 10 ME pourrait être remis en cause. Un moyen de demander une indemnité plus élevée ? Ce sera difficile, même si Nice peut très bien rappeler que « gentleman agreement » n’a plus lieu d’être avec l’attitude de Mario Balotelli et son entourage de ces derniers jours.