L1 : L'OM ou l'OL, Dugarry tue le suspense pour le podium

Dans : OM, OL, Ligue 1, ASSE.

Victorieux face à Nîmes samedi après-midi (2-1), l’Olympique de Marseille s’est totalement relancé dans la course au podium, profitant de la défaite de Lyon sur la pelouse de Nantes la veille. Alors que plus personne n’y croyait véritablement, l’espoir est donc de retour dans la cité phocéenne, à six journées de la fin du championnat. Mais pour Christophe Dugarry, interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, il est tout simplement impossible que les joueurs de Rudi Garcia grillent à la fois l’ASSE et l’Olympique Lyonnais.

« Que les supporters croient au podium, c’est normal, ils sont dans leur rôle. Après, le podium, je ne pense pas personnellement. Cette équipe manque de qualité, de mental, on le voit sur tous les matchs. Ils peuvent y croire car Saint-Etienne n’est pas mieux loti et Lyon est catastrophique. Pour finir 3e, Marseille doit gagner tous ses matchs et Lyon doit en perdre deux. Et Saint-Etienne doit aussi en perdre un. Mais l’OM est-il mieux que ces deux clubs ? Sur ce qu’ils montrent, non. De l’espoir pourquoi pas, mais je n’y crois pas une seule seconde. Je veux bien que l’ASSE et l’OL soient malades, mais l’OM n’est même pas convalescent » a lancé un Christophe Dugarry qui n’imagine pas un instant Marseille sur le podium à l’issue de la saison. Ce serait, il est vrai, un sacré retournement de situation…