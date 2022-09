L’OM ouvre la chasse et montre patte blanche

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le match entre l’OM et Francfort a été plutôt bien géré en dehors du stade, et les graves débordements ont aussi été invités au sein du Vélodrome.

L'OM a donc échappé au pire, mais il y a néanmoins eu des jets de projectiles et des lancers de fumigènes entre les fans des deux camps, et l’UEFA a bien pris soin de noter tous ces incidents. Bien conscient qu’il joue gros avec la fermeture du Vélodrome avec sursis décrétée au printemps dernier après le match face à Feyenoord, le club olympien a tenu à faire savoir qu’il condamnait fermement tous ces débordements et qu’il allait chasser tous ceux qui arrivent à entrer avec des fumigènes dans le stade.

« Le match de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort ce mardi 13 septembre a été marqué par des jets de fumigènes et d’engins pyrotechniques dans le secteur nord-ouest du stade. L’Olympique de Marseille regrette profondément ces actes et tient, par ce communiqué, à condamner fermement le comportement des individus qui en sont auteurs. Ces dernières semaines, le club a travaillé étroitement et positivement avec les autorités publiques mais également avec ses groupes de supporters pour éviter tout type d’incident, hors et dans le stade, et garantir ainsi l’organisation de matchs sûrs et sécurisés. Alors qu’aucun débordement majeur n’est survenu en marge du match, le club ne peut tolérer qu’une ambiance si exceptionnelle ne soit gâchée par les actes irresponsables de quelques individus. De tels comportements dépassent nettement l’entendable : au-delà d’être dangereux, ils entachent l’image du club, de ses supporters et de l’atmosphère unique qui caractérise notre stade. L’Olympique de Marseille réaffirme son engagement à travailler avec les autorités publiques pour identifier ces individus, punir ces comportements, et s’assurer que de tels incidents soient définitivement bannis de notre stade », a dénoncé l’OM, qui tient à montrer patte blanche auprès de l’UEFA également, en collaborant ainsi avec l’instance européenne et aussi la police pour les identifications. Pas certain que cela suffise, alors que la commission de discipline annoncera prochainement si une enquête est en cours autour du match face à Francfort.