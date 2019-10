L’OM, ce n’est pas le Barça, AVB en a pourtant rêvé

Dans : OM, Ligue 1.

Avec le départ de Luiz Gustavo, l’Olympique de Marseille a perdu sa seule sentinelle de l’effectif, puisqu’André Villas-Boas ne veut pas entendre parler d’un retour de Grégory Sertic dans le onze de départ ou même le groupe. Résultat, ils sont quatre à se battre pour trois places : Strootman, Lopez, Sanson et Rongier. L’alternance est donc de mise, mais il y a des choix que l’entraineur marseillais se refuse à faire. Notamment lorsqu’on lui propose d’aligner Maxime Lopez devant la défense, en premier relanceur à la « Xavi ». Un choix résolument offensif pour construire ses actions de loin et confisquer le ballon, ce que son équipe ne peut pas faire sans se faire marcher dessus ensuite, a résumé le technicien portugais.

« Si on était le Barça, peut-être… J’y ai pensé, mais c’était dans mes rêves, en pleine nuit, et ça m’a passé ! Tu dois tellement contrôler la possession dans ce cas… J’ai mis une fois Moutinho dans cette position à Porto. Pour le football et la possession, c’est incroyable, mais le problème, c’est qu’il faut gérer l’aspect défensif… », a résumé André Villas-Boas dans les colonnes de La Provence. Une manière de rappeler que, si le Barça pouvait se le permettre, c’était parce qu’il avait la possession à 70 % du temps, ce que l’OM n’est pas – encore – capable de produire en Ligue 1.