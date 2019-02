L’OM a des problèmes ? Kombouaré compare à Dijon et rigole

Dans : OM, Ligue 1, Dijon.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille va enfin tenter d’enchainer deux résultats positifs, ce qui ne lui est pas encore arrivé cet hiver.

Cela veut dire parvenir à s’imposer sur le terrain de Dijon, qui lutte pour le maintien. Forcément, dans ces conditions, impossible pour Antoine Kombouaré de s’apitoyer sur le sort de son futur adversaire. Ce n’est déjà pas son genre, et l’ancien coach du Paris Saint-Germain rappelle tout de même que le DFCO joue bien plus gros qu’une place européenne. Tout est visiblement une question de point de vue.

« L’OM a ses problèmes, nous aussi on en a pas mal. Les leurs sont moins importants que les nôtres parce qu’ils seront en L1 la saison prochaine. Nous, on joue pour la survie du club, pour garder nos contrats et pour les salariés du club. On a des responsabilités. Je pense qu’on est un peu dur avec l’OM. À Reims, ils sont tombés sur un grand gardien. C’est une équipe redoutable, avec les retours d’Ocampos, Balotelli, Strootman, Thauvin. Ils ont juste un problème de confiance avec les résultats. Ils n’ont pas la réussite », assuré l’entraineur dijonnais, pour qui l’OM reste une grande équipe du championnat. Même si les Dijonnais l’ont certainement bien compris, les joueurs de Rudi Garcia ne font plus peur à grand monde actuellement.