Europe : L'OM rejoint le PSG et l'OL en refusant de s'opposer à la réforme

Dans : OM, Coupe d'Europe, Ligue des Champions, OL, PSG.

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a indiqué ce mercredi après-midi que trois clubs s'étaient abstenus de voter contre le projet de réforme des coupes européennes. Si on se doutait bien que le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais s'étaient désolidarisés du mouvement de contestation, l'Agence France Presse annonce que c'est l'Olympique de Marseille qui a rejoint le PSG et l'OL au rang des abstentionnistes. Et cela même si l'OM n'est actuellement pas qualifié pour une coupe d'Europe. Il est vrai que ce projet de réforme est prévue pour 2024, ce qui laisse du temps à Marseille pour s'inviter de nouveau à la table des grands.