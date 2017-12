EL : L'OM se qualifie avec le 0-0 qu'il fallait, rien de plus

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Lors de son match décisif contre le Red Bull Salzbourg en phase de poules de l'Europa League, l'OM a assuré l'essentiel en se contentant du nul (0-0). Marseille se qualifie donc pour les seizièmes de finale.

Alors que la première place de son groupe était inaccessible, le RB Salzbourg étant assuré de rester leader, Marseille ne devait pas perdre pour valider sa qualification. Sauf que malgré de belles velléités offensives, les deux formations rentraient bredouille aux vestiaires, avec trop peu d'occasion et zéro tir cadré (0-0 à la 45e). Après la pause, l'OM retrouvait sa qualité technique dans la moitié de terrain autrichienne. Lopez (48e) puis Sarr (54e) s’approchaient du but, mais Walke sortaient deux arrêts de grande classe pour maintenir sa cage inviolée. Salzbourg se réveillait ensuite, mais Rolando et Mandanda sauvaient les meubles sur des opportunités de Lainer (65e) et de Berisha (66e). La fin de match était pour l'OM, avec des actions de Sarr (74e) et de Germain (82e, 90+2e), mais le score ne bougeait finalement pas, les défenses prenant le pas sur les attaques...

Malgré ce match nul (0-0), l'OM se qualifie tout de même pour la phase finale de la C3 puisque, dans le même temps, Konyaspor a buté sur le Vitória Guimarães (1-1). Deuxième du Groupe I avec huit points, à quatre unités de son adversaire du soir, le club phocéen aura sûrement fort à faire en 16es, car comme l'OL, l'OM affrontera soit un vainqueur de groupe de l'EL soit l'un des quatre meilleurs clubs reversés de la Ligue des Champions.