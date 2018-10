EL : L’OM s’écroule et complète le jeudi noir français

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Stade GSP, Nicosie.

Apollon Limassol - OM : 2-2.

Buts : Markovic (74e) et Zelaya (90e+1) pour l'Apollon Limassol ; Payet (50e) et Luiz Gustavo (67e) pour l'OM.

Dans son deuxième match de la saison en Europa League, l'Olympique de Marseille a tout gâché en se faisant remonter de deux buts contre l'Apollon Limassol (2-2).

Deux semaines après son cuisant échec contre Francfort, le club phocéen devait impérativement gagner à Chypre pour ne pas compromettre son parcours européen. Sauf que malgré des occasions de Mitroglou (2e) et de Luiz Gustavo (21e), Marseille rentrait aux vestiaires avec un score nul et vierge (0-0 à la 45e), grâce à un bon Pelé (38e). Après ce premier acte inquiétant, l'OM revenait avec un meilleur visage, et Payet trouvait la faille d'un tir croisé au terme d'un splendide slalom dans la défense de Limassol lancé par Radonjic (0-1 à la 50e). S'en suivait un sauvetage de Sarr (62e)... et une réalisation de Luiz Gustavo, qui marquait son premier but de la saison d'une frappe du gauche depuis les 25 mètres après une passe de Payet (0-2 à la 67e).

Radonjic avait ensuite l'opportunité de tuer le match, mais sa réalisation était logiquement refusée pour un hors-jeu (69e). Et l'Apollon en profitait, vu que Markovic relançait le suspense en trompant Pelé d'une magnifique frappe en pleine lucarne (1-2 à la 74e). La fin de match était tendue, et ce qui devait arriver arriva, puisque Zelaya égalisait d'une frappe puissante en toute fin de partie (2-2 à la 90e+1)... En confirmant le jeudi noir des Français suite aux défaites de Rennes et de Bordeaux, l'OM reste à la troisième place du Groupe H de l'Europa League avec un seul point, à cinq longueurs de Francfort, qui a dominé la Lazio à 11 contre 9 (4-1). Lors de son double affrontement à venir contre la Lazio Rome, Marseille n'aura donc plus le choix : gagner pour rester en vie.