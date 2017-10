EL : L'OM bat Guimaraes et fait un pas vers la qualification

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Lors de la troisième journée de la phase de groupes de l'Europa League, l'Olympique de Marseille s'est difficilement défait du Vitória Guimaraes grâce à un but final de Lopez (2-1). L'OM fait donc un pas vers la qualification.



Suite à sa victoire contre Konyaspor et sa défaite à Salzburg, le club phocéen devait s'imposer dans un Orange Vélodrome pratiquement vide. Sauf qu'après un début de match compliqué, l'OM encaissait l'ouverture du score puisque Martins marquait de la tête sur un contre pour Guimaraes (0-1 à la 17e). Mais Marseille ne cogitait pas et égalisait rapidement par l'intermédiaire d'Ocampos, qui trouvait le chemin des filets d'une volée acrobatique après un centre de Sanson (1-1 à la 28e).

S'en suivait une domination blanche et bleue, qui finissait par payer dans le dernier quart de jeu avec une réalisation de Lopez, qui enchaînait un contrôle et une frappe sous la barre suite à un centre d'Ocampos (2-1 à la 76e). Un but qui suffisait au bonheur de l'OM (2-1), qui se rassure à trois jours du Classique contre le PSG. Grâce à ce succès dans cette rencontre inédite contre Guimaraes (2-1), l'OM reste deuxième du Groupe I avec six points, mais creuse un trou de trois unités sur Konyaspor, qui a perdu contre le Red Bull Salzburg (0-2).