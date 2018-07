ASSE : Cabella va quitter l’OM, mais pas pour Saint-Etienne

Dans : OM, ASSE, Mercato.

Grâce à un penalty d’Arnaud Nordin, l’AS Saint-Etienne a dominé l’Olympique de Marseille (1-0) en match de préparation vendredi.

Mais dans l’autre confrontation entre ces deux formations, celle qui concerne le marché des transferts, les Verts ont plus de mal à atteindre la cible. On parle bien sûr de Rémy Cabella (28 ans), convaincant pendant son prêt dans le Forez la saison dernière, et que le club stéphanois souhaite conserver. Seulement voilà, plus les semaines passent et plus le transfert du milieu offensif à l’ASSE paraît improbable. En cause, les 12 millions d’euros réclamés par l’OM pour les deux années de contrat de son joueur.

Un montant jugé excessif du côté stéphanois où l’on refuse de céder, tout comme la direction olympienne. C’est pourquoi le quotidien régional Le Progrès affirme que Cabella ne devrait pas revenir à Saint-Etienne. Compte tenu du prix demandé, son avenir se situe plutôt dans un autre championnat sachant que Marseille ne le retient pas. Rappelons que la seule expérience du Corse à l’étranger, plus précisément à Newcastle, avait été un échec.