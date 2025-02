30ME, l'OM accepte un départ spectaculaire

Auteur d’une brillante saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique suscite déjà l’intérêt de nombreux clubs à travers l’Europe. De quoi faire monter sa côte sur le marché des transferts...

Un temps considéré comme un flop du côté du club phocéen, quand il est reparti en prêt à Botafogo en 2022, Luis Henrique a clairement passé un cap ces derniers mois. Revenu de son Brésil natal lors du mercato hivernal de 2024, soit il y a un peu plus d’un an, l’ailier ne semblait plus avoir d’avenir à Marseille, où Pablo Longoria lui cherchait même une porte de sortie à l’époque. Sauf qu’après quelques bons matchs, le joueur de 23 ans a finalement réussi à trouver sa place à Marseille. Et cette saison, sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’Auriverde est même devenu l’une des pièces essentielles de la deuxième équipe de Ligue 1. Aligné à gauche en début de saison, Luis Henrique a ensuite été replacé en tant que piston droit dans le système à cinq de l’OM. Avec brio puisqu’il réalise une très belle saison, avec neuf buts et six passes décisives en 25 matchs toutes compétitions. Des performances suffisantes pour taper dans l’oeil de certains clubs européens.

🚨🆕 #Exclusive 🔁 #Marseille 🇧🇷

Napoli, AS Roma, Everton, Nottingham forest and Newcastle United are all monitoring the performances of Olympique de Marseille's 23-year-old Brazilian winger Luis Henrique as they look to strengthen their attacking line at the end of the season.… pic.twitter.com/C79e9gUsrU