LOSC : Renato Sanches, Lille tente le coup de l'été au mercato

Dans : LOSC, Mercato.

Deuxième de Ligue 1 la saison passée, et qualifié pour la Ligue des Champions, Lille vit comme prévu un mercato agité, notamment dans le sens des départs.

Mais une arrivée de prestige pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Champion d’Europe en 2016, Renato Sanches n’a pas réussi à exploser comme cela était prévu au Bayern Munich, et envisage de rejoindre le Nord de la France. Le club allemand a reconnu que son international portugais se dirigeait vers la sortie depuis la signature de Coutinho. Sanches a déjà discuté avec Lille et souhaite signer chez les Dogues, où il retrouvera toute une colonie portugaise, mais aussi la Ligue des Champions.

Toutefois, aller chercher celui que le Bayern avait fait venir pour 35 ME du Benfica Lisbonne ne sera pas chose aisée. Le LOSC va devoir casser sa tirelire au niveau du transfert (au moins 20 ME, alors que le Bayern en veut 30 ME avec bonus) tout comme du salaire, puisque Sanches touche 3 ME par an en Allemagne. De quoi compliquer un dossier qui pourrait s’accélérer fin août, surtout si Lille réalise deux nouvelles ventes, avec Thiago Maia, suivi en Italie, et Boubakary Soumaré, qui a des touches en Europe.