LOSC : Osimhen régale, Galtier remercie Luis Campos

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier (entraîneur de Lille après la victoire 2-1 contre Nantes) : « C'est une victoire logique par rapport aux périodes où l'on a été bien. Nantes nous a posé de gros problèmes. Ce qui nous a manqué, c'est de la constance, de la rigueur et de la détermination. C'est surement lié à l'état physique des uns et des autres. Des joueurs manquaient de rythme, certains ont vite fatigué. La première demi-heure était très intéressante, le dernier quart d'heure de la 1ère période ne m'a pas plu. Tout comme le début de seconde période où nous étions endormis. Nous avons eu une bonne réaction. Maignan a été décisif par deux arrêts. C'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il a fait. Il est dans la continuité sur l'exigence et la performance. Osimhen (auteur d'un doublé) est un joueur identifié par Luis Campos depuis l'hiver dernier. Avec mon staff, nous avons décortiqué le joueur. C'était la priorité au poste d'avant-centre. Il est un équipier et un vrai buteur ».