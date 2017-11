LOSC : Lille sans Bielsa peut aussi « battre n’importe qui »

Dans : LOSC, Ligue 1, OL.

Kevin Malcuit (au sujet de la victoire de Lille à Lyon) : « Cette équipe de Lyon, après le PSG, c’est une des meilleures équipe du Championnat de France. Cela montre que nous pouvons battre n’importe quelle équipe si on fait les efforts les uns pour les autres comme on l’a fait ce soir. Nous étions onze guerriers sur le terrain, cette victoire nous fait beaucoup de bien, mais j’espère que c’est le début d’une belle série. Gagner contre une grosse équipe chez eux c’est bien, on est content. Le coach nous a parlé de cette tactique depuis le début de la semaine, on savait comment jouer face à Lyon. Il faut féliciter tout le monde. »