LOSC : Lille champion devant le PSG, il en rêve

Dans : LOSC, PSG, Ligue 1.

Transféré par le Paris Saint-Germain du côté de Lille cet été au mercato, Timothy Weah va devoir se battre pour obtenir une place de titulaire dans le Nord. Et pour cause, malgré le départ de Leao, la concurrence reste forte avec notamment la présence d’un Loïc Rémy très affuté lors de la préparation. Une chose est certaine, l’international américain nourrit de grandes ambitions avec les Dogues comme il l’a indiqué sur l’antenne de RMC.

« Je veux faire des grands matchs, marquer beaucoup de buts. Je veux tout faire pour mon équipe, pour mon staff. Après, on ne sait jamais, on peut gagner la Ligue 1, et peut-être la Ligue des Champions (rires) » a indiqué celui qui était prêté au Celtic Glasgow par le Paris Saint-Germain la saison dernière. Et sur qui le LOSC fonde beaucoup d’espoirs à l’aube de cette nouvelle saison.