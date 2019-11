LOSC : Les buts de l'OM disponibles le 31 décembre

Dans : LOSC.

Lille a confirmé ses difficultés à l’extérieur cette saison, avec une défaite dans l’un des chocs des outsiders de la Ligue 1 face à l'OM (2-1).

Une rencontre ouverte et rythme qui aurait pu basculer d’un côté ou de l’autre. Et après le match, Christophe Galtier a forcément pesté devant ce scénario défavorable, et plutôt malchanceux. En effet, les deux buts marseillais sont plutôt loufoques, et n’ont pas beaucoup fait rire l’entraîneur lillois, qui n’en revient pas de les avoir concédés. Sur le premier, Maignan se heurte avec son défenseur, relâchant le ballon pour permettre à Sanson de marquer tout doucement dans le but quasiment vide. Sur le second, c’est encore pire, car un ballon dévié permet à Payet de tenter une tête, qu’il manque, mais le dégagement du Lillois rebondit sur la tête de Gabriel qui l’envoie dans sa propre lucarne. Tout juste bon pour le fameux bêtisier du 31 décembre.



« Marseille mérite sa victoire, du moins nous ne méritons pas de l’emporter. Après, je crois qu’on va être au bêtisier le 31 ! Sur les deux buts qu’on prend, c’est... À ce niveau-là, on en peut pas prendre ce genre de buts là. Ce sont deux buts avec des fautes très importantes face à une équipe qui nous a mis sous pression, nous à empêcher de jouer », a expliqué un Christophe Galtier qui accepte la défaite, mais aurait tout de même préféré s’incliner sur des buts un peu moins ridicules.