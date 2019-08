LOSC : Gros coup de Lille, qui s'offre Yazici pour 17 ME !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Depuis de nombreuses semaines, Luis Campos et Gérard Lopez négocient la venue du très prometteur Yusuf Yazici en provenance de Trabzonspor. Après avoir sérieusement envisagé de stopper les discussions, un accord a enfin été trouvé entre le club turc et le LOSC pour le transfert du meneur de jeu de 22 ans, indique RMC. « Comme annoncé il y a plusieurs jours, Yacizi arrive demain à 10h15 à l’aéroport de Bruxelles en provenance de Istanbul. Le Losc et Trabzon sont en train de rédiger les documents de son transfert avoisinant 17M€ ! » explique le journaliste Mohamed Bouhafsi. Un joli renfort pour le LOSC, qui ne tarde pas à réinvestir en partie la somme récoltée grâce au transfert de Nicolas Pépé.