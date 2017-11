LOSC : Courbis ironise à mort sur le pauvre Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

Rolland Courbis ne l’a jamais caché, il n’est pas fan de Marcelo Bielsa, du personnage comme de ses qualités d’entraineur. Autant dire que l’annonce par le LOSC de la « suspension » du technicien argentin en vue d’une « procédure » n’émeut pas vraiment l’ancien entraineur de l’OM, Bordeaux ou encore Rennes. Interrogé à ce sujet dans « Le Vestiaire », Courbis explique même que cette décision du club lillois ne va pas rendre forcément El Loco très malheureux, en raison des copieuses indemnités de licenciement qui devraient tomber dans la poche de Marcelo Bielsa.

« Ce projet, je ne sais pas sincèrement s’il est costaud. Bielsa, qui est quelqu’un de particulier, avait déjà annoncé il y a quelques semaines qu’il ne démissionnerait jamais. On a appris, et tant mieux pour lui, le montant de son salaire qui, multiplié par le nombre de mois, donnerait tout de même entre 12 et 14 ME en cas de limogeage. On comprend mieux sa position d’avoir averti tout le monde qu’il était prêt à entrainer l’équipe en Ligue 2. Cette décision a été prise. Je ne pense pas que Marcelo Bielsa sera d’une énorme tristesse. Sur le plan sportif et professionnel, oui, ça ne fait jamais plaisir de se faire plaisir. Après, il a quand même quelques compensations qui permettent de te remonter le moral et de ne pas tomber en dépression. Et même s’il tombe en dépression, il aura de quoi se payer les meilleurs professeurs pour se soigner », a ironisé le consultant de SFR, qui oublie de préciser que dans les sommes évoquées, il y aussi l’ensemble des salaires de son staff technique, que Bielsa s’est toujours chargé de rémunérer.