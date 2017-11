LOSC : Bielsa a refusé de venir à son entretien préalable à un licenciement !

Dans : LOSC, Ligue 1.

En préambule au match entre l'OL et le LOSC, ce mercredi soir à Lyon, Gérard Lopez a accepté d'évoquer les récents événements intervenus à Lille ces derniers jours, et notamment le fameux entretien préalable à un licenciement de Marcelo Bielsa qui était prévu ce jour. Et contre toute attente, le président du LOSC a confié que l'entraîneur argentin ne s'était pas présenté au rendez-vous pour lequel il avait été convoqué.

« L’entretien devait avoir lieu ce mercredi et Marcelo a préféré ne pas se présenter. Il y a un contexte légal qui existe, on va le respecter et on va respecter ce que veut la Ligue de Football Professionnel. Il n’y pas beaucoup de choses à ajouter à cela. Comme c’est une mise à pied, et concernant le banc de touche, on va voir ce qu’il se passe d’ici quelques semaines », a confié Gérard Lopez, qui n'a pas souhaité donner plus de détails compte tenu de la complexité du dossier et de la possibilité pour Marcelo Bielsa de réclamer 9,5ME au LOSC.