Lille : Mbappé, Neymar, Depay… Ce Dogue veut tous les croquer

Dans : LOSC.

Qui terminera meilleur buteur de Ligue 1 ? Les concurrents sont nombreux cette saison. Pas de quoi effrayer le Lillois Victor Osimhen.

Le LOSC ne pouvait pas espérer mieux pour compenser le départ de Nicolas Pépé à Arsenal. Pour « seulement » 12 millions d’euros, le club nordiste s’est offert les services d’un jeune attaquant prometteur et déjà très efficace. On parle bien sûr de Victor Osimhen, auteur de sept buts et deux passes décisives cette saison en Ligue 1. A 20 ans, beaucoup d’autres seraient largement satisfaits de ce premier bilan. Mais ce n’est pas le cas du Nigérian, particulièrement ambitieux, et déterminé à dominer le classement des buteurs du championnat français malgré la rude concurrence venu du Paris Saint-Germain ou de l’Olympique Lyonnais.

« Si je reste sur ce rythme, je finirai haut. Mais il y a Mbappé, Cavani, Icardi, Neymar, Depay, Dembélé et les autres. Quand je connaîtrai mieux mes partenaires et qu'on aura accumulé du temps de jeu ensemble, je marquerai plus, a annoncé l’ancien joueur de Charleroi, à qui le journal L’Equipe a demandé si un total de 15 buts suffirait à son bonheur. 15, ce n'est pas assez. Quand tu arrives autour de 20-25, c'est bien. En Belgique, j'avais marqué au moins 21 buts (20 en fait), donc 15, non. Je veux battre mon record. » Les défenseurs de Ligue 1 sont prévenus, Osimhen, également auteur de deux buts en Ligue des Champions, compte bien continuer à leur faire des misères !