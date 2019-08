Lille : Le gros coup Renato Sanches, le LOSC va tomber de haut

Dans : LOSC, Mercato.

En recrutant Renato Sanches (22 ans) pour 25 M€, Lille a sans doute réalisé l’un des plus gros coups du mercato estival en Ligue 1. Enfin, les avis ne sont pas unanimes.

Ancien entraîneur adjoint du Bayern Munich, Willy Sagnol a côtoyé le milieu de terrain pendant quelques semaines en Allemagne. Le technicien est donc bien placé pour dire que l’international portugais, décrit comme un « affectif », se sentira bien au LOSC. En revanche, le néo-Lillois serait loin d’être le grand talent prometteur annoncé il y a quelques années.

« Pour moi, c’est très clairement un milieu relayeur. Ce n'est pas complètement un milieu défensif, ce n'est pas un milieu offensif non plus car il n'a pas la qualité technique nécessaire pour pouvoir jouer plus haut sur le terrain, a prévenu le consultant de RMC. Plus bas sur le terrain, il manque beaucoup de culture tactique et de discipline. C’est peut-être dû à son jeune âge aussi. »

Un joueur limité techniquement

« C'est un joueur qui a besoin de courir beaucoup. Il a besoin de se projeter, il a une caisse énorme. Il peut faire des aller-retours pendant 90 minutes sans problème. Il a un gros cœur. C’est un mec bien, a reconnu Sagnol. Après, je ne suis pas persuadé qu'il soit fait pour le très, très haut niveau. Je pense que son déficit technique lui ferme certaines portes. » Vous l’aurez compris, l’ex-sélectionneur des Espoirs français est loin d’être emballé.