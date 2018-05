EAG : Un pactole au mercato grâce à Grenier, ça se précise

Dans : EAG, Ligue 1, Mercato, OL.

Cet hiver, Guingamp réalisait un joli coup sur le marché des transferts en obtenant la signature de Clément Grenier gratuitement.

Six mois plus tard, la question du départ de l’international français se pose déjà. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en Bretagne, l’ex-milieu de l’OL a déjà des propositions en vue de la saison prochaine. Mais dans Ouest-France, le président Bertrand Desplat a prévenu les courtisans du milieu de 27 ans : pour s’attacher les services du joueur, il faudra sortir le carnet de chèques.

« Beaucoup de grands clubs européens, jouant des coupes d'Europe, s'intéressent à un garçon qui considère qu'il n'a plus le temps de beaucoup attendre. Si Clément Grenier était amené à nous quitter, parce que c'est comme ça que se dessine, alors les intérêts du club seront totalement respectés. J'ai envie de dire que ce sera peut-être le gros, gros coup du club » a expliqué le président de l’EAG, qui pourrait toucher un joli pactole grâce à Clément Grenier. Il sera désormais intéressant de connaître l’identité des clubs intéressés par le joueur formé à l’Olympique Lyonnais…