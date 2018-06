EAG : Six clubs sur Grenier, dont un en L1

Dans : EAG, Mercato, Ligue 1, Rennes.

En arrivant à Guingamp au prix d’un gros effort financier en janvier dernier, Clément Grenier avait obtenu l’accord des dirigeants bretons qu’il ne serait pas retenu en cas de belle offre.

Les supporters de l’En Avant, qui ont pu profiter de ses talents pendant la deuxième partie de saison, peuvent déjà dire adieu à leur milieu de terrain. L’ancien lyonnais est courtisé par six clubs en cette fin du mois de juin, et des contacts avancés sont en cours. L’Equipe annonce ainsi que Rennes en Ligue 1, Fulham et Newcastle, qui remontent en Premier League, Everton, le Milan AC et Fenerbahçe l’ont placé très haut sur leur liste au mercato. Aucun choix n’a pour le moment été effectué, mais le joueur en est persuadé, il ne sera plus guingampais à la reprise.

L’idée est pour lui de rejoindre un club, si possible européen, mais qui lui fasse confiance, son aventure à la Roma lui restant encore en travers de la gorge. Découvrir le championnat anglais avec un promu ne lui déplairait pas, alors que la solution rennaise lui permettrait de progresser sans prendre trop de risques sportifs. En tout cas, l’EAG attend désormais les offres, qui devraient arriver avant le 15 juillet. Le club breton tiendra parole en laissant filer Clément Grenier en cas de belle proposition, même si cela n’empêchera pas l’En Avant d’essayer d’en tirer le meilleur prix.