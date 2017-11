EAG : « Pas besoin d’un grand OM pour battre Guingamp » peste Kombouaré

Dans : EAG, Ligue 1, OM.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après la défaite à l'OM (0-1) : « On est déçu quand on perd, mais quand on joue comme ça, on ne peut pas obtenir un meilleur résultat. La dernière punition à Monaco (6-0) était encore dans les mémoires. Il n’y a pas eu besoin d’un grand OM pour battre Guingamp. Le doute nous envahit et nous gagne. On sent une équipe qui pense à bien défendre et être solide. Et on n’ose pas ressortir les ballons, être disponible, poser le jeu et attaquer. Le but encaissé nous a libérés. On fait une bien meilleure seconde période même si on n’a pas été dangereux. On n’a pas ce qu’il faut en ce moment pour aller faire mal à la défense de Marseille. On n’a pas cadré un tir et Mandanda a passé une soirée tranquille. On est déçu et pas content de ce que l’on propose en ce moment, mais on travaille pour trouver le bon système et une équipe type. On n’a pas de match référence pour trouver une assise. On doit vite regagner pour retrouver le sourire et la confiance. Quand on est sur une mauvaise série, cela se passe surtout dans les tronches. Pour gagner, il faut faire plus, beaucoup plus. Défendre c’est bien, mais il faut jouer pour marquer des buts ».