EAG : Le général Kombouaré lâché par ses troupes

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré, entraineur de Guingamp, après la défaite 3-1 à Amiens : « On a fait une entame de première période difficile. On revient au score en marquant un beau but, bien construit. On pensait avoir fait le plus dur et puis on rate totalement notre seconde période. On a été bousculés, on a manqué d'engagement. On a reculé et à l'arrivée, on encaisse deux buts tout à fait logiques. Quand vous n'êtes pas prêt à aller au combat, ça devient très compliqué. La pelouse n'explique pas tout, elle était difficile pour les deux équipes. Ce soir on s'est fait marcher dessus tout simplement. Il y avait une équipe en face qui avait faim. Nous, on n'était pas prêt et on s'est fait gifler »