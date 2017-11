EAG : Kombouaré sur la sellette ? Desplat a tranché !

Dans : EAG, Ligue 1.

Quinzième de Ligue 1, Guingamp n’a plus connu la victoire depuis la 9e journée. Avec deux points récoltés sur les six derniers matchs, la situation est délicate en Bretagne.

De quoi menacer Antoine Kombouaré ? Pas question de toucher à l’ancien coach du PSG. Ce mardi, le président Bertrand Desplat a confirmé son entraîneur dans ses fonctions en demandant « plus d’engagement, plus d’implication et plus de détermination » à « tous les acteurs de l’EAG ». La crise couve à la veille de la réception du MHSC.

« Le couple président-entraîneur est fondamental dans un club. On fonctionne ensemble. Plus on est uni, meilleurs on est. Antoine n'a pas besoin d'être rassuré (sur son avenir). Pour être rassuré, il faudrait être inquiet. Je suis très heureux de l'avoir à mes côtés. Il nous a mené dans le top 10 l'an dernier. Il faut que le Roudourou redevienne un lieu de victoires. Je veux réentendre des cris de joie dans le vestiaire, revoir des sourires sur le visage des enfants. Le club a toujours su traverser les tempêtes. Je suis un président fier du groupe qui a été constitué cet été. J'ai une confiance très forte en eux » a-t-il lancé devant les médias. Autant dire qu’après ce genre de discours fédérateur, une contre-performance à domicile ferait tâche…